***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 18:10
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından - 2006 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. CFO olarak görev yapan Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun - 2009 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. İsmail Cenk Çimen'in, - 2004 – 2011 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Başkanı, 2011 yılından bu yana Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun ve - 2007 yılından bu yana Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Oya Ünlü Kızıl'ın 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılacak olmaları dikkate alınarak, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere - Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Polat Şen'in Koç Holding A.Ş. CFO'su - Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Özgür Burak Akkol'un Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı - Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Koordinatörü Sn. Umut Günal'ın İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmalarına karar verilmiştir. Diğer pozisyonlar için görevlendirmeler daha sonra kamuya açıklanacaktır. Emekli olan değerli çalışma arkadaşlarımız uzun yıllardır sorumlu oldukları alanlardaki başarılı çalışmaları ile Topluluğumuzun büyümesine ve güçlenmesine kıymetli katkılar sağlamış olup, üstün gayretleri, bağlılık ve özveriyle yaptıkları kıymetli hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004626
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8059
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,2171
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -0,2624
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05837,33
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -17,97
|Açılış
|: 837,33
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7927
|13,8018
|% -1,58
|
|Euro
|15,5385
|15,5925
|% -1,60
|
|Sterlin
|18,3752
|18,4673
|% -1,80
|
|Frank
|14,7841
|14,8732
|% -2,03
|
|Riyal
|3,6597
|3,6781
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-9,93
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,38
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-2,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
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17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem