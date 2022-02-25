***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından - 2006 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. CFO olarak görev yapan Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun - 2009 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. İsmail Cenk Çimen'in, - 2004 – 2011 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Başkanı, 2011 yılından bu yana Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun ve - 2007 yılından bu yana Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Oya Ünlü Kızıl'ın 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılacak olmaları dikkate alınarak, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere - Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Polat Şen'in Koç Holding A.Ş. CFO'su - Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Özgür Burak Akkol'un Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı - Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Koordinatörü Sn. Umut Günal'ın İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmalarına karar verilmiştir. Diğer pozisyonlar için görevlendirmeler daha sonra kamuya açıklanacaktır. Emekli olan değerli çalışma arkadaşlarımız uzun yıllardır sorumlu oldukları alanlardaki başarılı çalışmaları ile Topluluğumuzun büyümesine ve güçlenmesine kıymetli katkılar sağlamış olup, üstün gayretleri, bağlılık ve özveriyle yaptıkları kıymetli hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004626BIST