***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Turizm 25000000 7500000 TRY 30,00 Finansal YatırımArçelik A.Ş. Üretim/Satış 675728205 273742027 TRY 40,51 Bağlı OrtaklıkArçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. Klima Üretimi 28800000 1439800 TRY 5,00 İş OrtaklığıAugmency Teknoloji Sanayi A.Ş. İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları 57500 7500 TRY 13,04 Finansal YatırımAygaz A.Ş. LPG 300000000 122053514 TRY 40,68 Bağlı OrtaklıkAyvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Turizm 570000 43981 TRY 7,72 Bağlı OrtaklıkBeldesan Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. Otomotiv 5660000 5192965 TRY 91,75 Finansal YatırımBilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticaret 275000 192335 TRY 69,94 Bağlı OrtaklıkBozkurt Tarım ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tarım 1071000 723324 TRY 67,54 Finansal YatırımDemir Export A.Ş. Madencilik 25000000 584610 TRY 2,34 Finansal YatırımDivan Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 268171939 49000000 TRY 18,27 Bağlı OrtaklıkDüzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. Ticaret 5766000 1799756 TRY 31,21 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Yatırım 2347000000 1807190000 TRY 77,00 Bağlı OrtaklıkEntegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 2000000 800000 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950000000 471363642 TRY 49,62 Bağlı OrtaklıkFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Üretim 350910000 134953357 TRY 38,46 İş OrtaklığıIngage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Dijital Pazarlama 1823140 362925 TRY 19,91 İş OrtaklığıInventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Tic. ve Yat. A.Ş. İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları 17860000 6376020 TRY 35,70 Finansal YatırımKoç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Teknoloji 2000000 628571 TRY 31,43 Finansal YatırımKoç Finansal Hizmetler A.Ş. Holding 6400600000 5410244898 TRY 84,53 Bağlı OrtaklıkKoç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100000000 44500000 TRY 44,50 Bağlı OrtaklıkKoç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Kültür 100000 40200 TRY 40,20 Finansal YatırımKoç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 11648369 4788929 TRY 41,11 Bağlı OrtaklıkKoç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ticaret 1560000 704856 TRY 45,18 Bağlı OrtaklıkKoçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Perakende 29400000 10917600 TRY 37,13 İş OrtaklığıMarmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Turizm 5515536 2030326 TRY 36,81 Bağlı OrtaklıkOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Üretim 24000000 10722750 TRY 44,68 Bağlı OrtaklıkOtokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Araç Kiralama ve Ticaret 136000000 130999041 TRY 96,32 Bağlı OrtaklıkRam Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6000000 2384368 TRY 39,74 Bağlı OrtaklıkRMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. Gemi İnşaası 50900000 20627895 TRY 40,53 Bağlı OrtaklıkSensoRam Incorporation İnovasyon 1360000 1360000 USD 100,00 Finansal YatırımSparkRam Incorporation İnovasyon 2460000 2460000 USD 100,00 Finansal YatırımSet Air Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş. Hava Taşımacılığı 7100000 4260000 TRY 60,00 Finansal YatırımSetur Servis Turistik A.Ş. Turizm 9314760 2245577 TRY 24,11 Bağlı OrtaklıkTanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 12000000 4199976 TRY 35,00 Finansal YatırımTasfiye Halinde Otoyol Sanayi A.Ş. - 9581291 5169457 TRY 53,95 Bağlı OrtaklıkTat Gıda Sanayi A.Ş. Gıda 136000000 59364947 TRY 43,65 Bağlı OrtaklıkTek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. Turizm 122025696 45553143 TRY 37,33 Bağlı OrtaklıkTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üretim 500000000 187938121 TRY 37,59 İş OrtaklığıTürk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Üretim 53369000 20013375 TRY 37,50 İş OrtaklığıUltra Kablolu Televizyon ve Telekomünikasyon San. Tic A.Ş. Teknoloji 19724000 6903400 TRY 35,00 Finansal YatırımVoltbek Home Appliances Private Ltd. Üretim/Satış 6840100000 68401000 INR 1,00 İş OrtaklığıYapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 8447051284 762197343 TRY 9,02 Bağlı OrtaklıkZer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Ticaret 4750000 1878140 TRY 39,54 Bağlı OrtaklıkTabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan şirketler ve doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817846BIST