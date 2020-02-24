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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.01.1963 İcrada Görevli Değil Şeref Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 3.03 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi
MEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2004 İcrada Görevli Değil Başkan, Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 0.74 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.01.2008 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili, Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 1.39 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1972 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 6.15 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi
CAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 0.25 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi
İPEK KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 1.89 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2016 İcrada Görevli Üye, CEO, CEO Vekili, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KWOK KING VICTOR FUNG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.04.2011 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA KEMAL OLGAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.10.2014 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
JACQUES ALBERT NASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi Hayır
ANNE MARIE ALICE LAUVERGEON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi Hayır
EMILY KERNAN RAFFERTY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi Hayır
MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.11.2019 İcrada Görevli Değil Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821236


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