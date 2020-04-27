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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 10.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 15.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 11.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 15.02.2016 15.02.2017 Yurtdışı Satış
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 14.02.2019 14.02.2020 Yurtdışı Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840414


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 156.721.319 % 10,00  
MMCAS 0,99 118.918 % 10,00  
RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.228.792 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6509 8,6943 % 0,91  
Frank 7,1327 7,1756 % 0,19  
Riyal 1,8526 1,8619 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -17,48  
Altın Gr. 385 385 -2,09  
Cumhuriyet 2.463 2.520 -16,90  
Tam 2.528 2.582 -21,30  
Yarım 1.231 1.262 -8,50  
Çeyrek 618 631 -4,30  
Gümüş.Ons 15,15 15,17 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,00  
B. Petrol 22,87 22,87 -1,94  
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