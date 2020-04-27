***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 10.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarTahvil 15.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil 11.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 1000000000 USD Yurtdışı 15.02.2016 15.02.2017 Yurtdışı SatışTahvil 1000000000 USD Yurtdışı 14.02.2019 14.02.2020 Yurtdışı Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840414BIST