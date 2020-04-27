***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2020 18:27
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 10.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 15.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 11.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 15.02.2016 15.02.2017 Yurtdışı Satış
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 14.02.2019 14.02.2020 Yurtdışı Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840414
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,21
|Açılış
|: 384,46
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6509
|8,6943
|% 0,91
|
|Frank
|7,1327
|7,1756
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,48
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|-16,90
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,30
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-8,50
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,17
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|22,87
|22,87
|-1,94
|
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