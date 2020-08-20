***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
20.08.2020 18:34
***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler [KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
06.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.08.2020
Davanın Konusu
Genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/389
Davanın Duruşma Tarihi
04.02.2021
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İlgi: 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Pay sahibimiz Jilber Topuz tarafından Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davanın duruşma tarihi 04.02.2021 olarak belirlenmiştir.
Davaya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımıza ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870456
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7199
En Düşük
8,6034
18:05458,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 458,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3339
|7,3381
|% 0,68
|
|Euro
|8,6886
|8,7025
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6532
|9,7016
|% 1,33
|
|Frank
|8,0465
|8,0950
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,26
|
|Altın Gr.
|458
|459
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 219 adet işlem
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