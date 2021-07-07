***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 19:17
***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KCHOL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız pay sahibi Jilber Topuz tarafından, Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddiası ile arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.
Söz konusu arabuluculuk görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, müzakereler sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jilber Topuz anlaşmaya varamamışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947952
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0510,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:05503,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,94
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6872
|8,6882
|% 0,02
|
|Euro
|10,2579
|10,2705
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% 0,03
|
|Frank
|9,3587
|9,4151
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,38
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem