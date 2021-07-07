***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız pay sahibi Jilber Topuz tarafından, Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddiası ile arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.Söz konusu arabuluculuk görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, müzakereler sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jilber Topuz anlaşmaya varamamışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947952BIST