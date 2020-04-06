***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 11:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 53.293 % 0,005278 % 0,04671 % 885,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834921
BIST
13:5691.260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.707,15
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:566,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0552
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7897
En Düşük
6,7161
13:567,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0492
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
13:56356,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 6,31
|Açılış
|: 356,88
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.560.059
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.239.258
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.715.247
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.159.394
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.360.104
|% -6,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,66
|344.934.645
|% 1,59
|
|SASA
|9,06
|305.003.362
|% 7,60
|
|THYAO
|9,11
|244.169.985
|% 2,02
|
|ASELS
|23,62
|195.486.264
|% 1,81
|
|GSRAY
|2,20
|195.239.258
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.239.258
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|165.402.030
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,06
|75.653.323
|% 6,00
|
|KARSN
|1,34
|67.037.343
|% 2,29
|
|PETKM
|3,43
|172.562.979
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3064
|8,3481
|% 0,83
|
|Frank
|6,9006
|6,9422
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,11
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,55
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
|