***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









KOMİSYON VE VARLIK RAPORUAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ata Yatırım Menkul Kıym.A.Ş. 220,3 % 0,015961 % 0,000236 % 1,48BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi 2.416,23 % 0,04 % 0,002587 % 6,47Deniz Yatırım A.Ş. 2.576,36 % 0,04 % 0,002759 % 6,9Gedik Menkul Değerler 492,79 % 0,039999 % 0,000528 % 1,32Oyak Menkul Değerler 3.814,47 % 0,039999 % 0,004085 % 10,21Teb Yatırım A.Ş. 4.314,42 % 0,04 % 0,00462 % 11,55Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 93.748,22 % 0,005776 % 0,100393 % 1.738,24Yapı ve Kredi Bankası 257,01 % 0,001105 % 0,000275 % 24,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834947BIST