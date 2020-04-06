***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 11:55
KOMİSYON VE VARLIK RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıym.A.Ş. 220,3 % 0,015961 % 0,000236 % 1,48
BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi 2.416,23 % 0,04 % 0,002587 % 6,47
Deniz Yatırım A.Ş. 2.576,36 % 0,04 % 0,002759 % 6,9
Gedik Menkul Değerler 492,79 % 0,039999 % 0,000528 % 1,32
Oyak Menkul Değerler 3.814,47 % 0,039999 % 0,004085 % 10,21
Teb Yatırım A.Ş. 4.314,42 % 0,04 % 0,00462 % 11,55
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 93.748,22 % 0,005776 % 0,100393 % 1.738,24
Yapı ve Kredi Bankası 257,01 % 0,001105 % 0,000275 % 24,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834947
BIST