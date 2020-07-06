***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 21:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 633,72 % 0,003211 % 0,000324 % 10,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855303
BIST
11:38117.805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -679,87
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.792
11:386,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8675
En Düşük
6,8524
11:387,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7415
11:38392,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 392,41
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.338.743
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.414.234
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|3.268.767
|% 9,94
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|44.915.276
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|229.204.114
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|4,06
|4.992.430
|% -4,92
|
|NTHOL
|2,74
|91.143.139
|% -4,86
|
|KRDMA
|4,33
|6.922.194
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,16
|1.340.611.011
|% 0,93
|
|ODAS
|2,88
|865.902.032
|% 1,41
|
|GARAN
|8,35
|618.079.534
|% -0,24
|
|TKFEN
|17,71
|467.911.181
|% -0,56
|
|TUPRS
|88,05
|456.614.534
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,16
|1.340.611.011
|% 0,93
|
|ODAS
|2,88
|865.902.032
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,81
|317.769.063
|% -1,63
|
|DOHOL
|2,31
|318.147.009
|% 1,32
|
|TSKB
|1,33
|170.698.596
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5438
|8,5866
|% -0,02
|
|Frank
|7,2466
|7,2903
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-5,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,10
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,30
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,41
|
Seans Raporu
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11:53SKTAS
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11:51XU030
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Endeks 118, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 10, 981.00 milyon TL de
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11:51RTALB
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