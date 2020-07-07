***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 11:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 135.153,99 % 0,018014 % 0,071034 % 394,33
Yapı ve Kredi Bankası 21,3 % 0,001 % 0,000011 % 1,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855541
BIST
12:26118.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -301,87
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:266,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:267,7432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:26392,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,66
|Açılış
|: 392,08
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.697.277
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,93
|62.328.175
|% 8,92
|
|GLBMD
|5,18
|19.346.836
|% 8,37
|
|PKENT
|204,50
|3.955.303
|% 8,09
|
|SKTAS
|3,07
|34.405.638
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.249.183
|% -9,78
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,27
|10.289.763
|% -6,15
|
|GEREL
|5,80
|18.906.506
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,18
|2.088.417.065
|% 1,87
|
|ODAS
|2,90
|1.078.071.241
|% 2,11
|
|GARAN
|8,33
|883.088.525
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,77
|690.395.625
|% -0,22
|
|TUPRS
|88,20
|582.689.715
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,18
|2.088.417.065
|% 1,87
|
|ODAS
|2,90
|1.078.071.241
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|503.535.978
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|356.460.921
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,31
|426.970.233
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5377
|8,5805
|% -0,09
|
|Frank
|7,2360
|7,2795
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-9,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-10,90
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,61
|