***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 12:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.867,34 % 0,001196 % 0,007459 % 623,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879027
BIST
12:471.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:477,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:479,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0879
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:47476,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,57
|Açılış
|: 476,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VKING
|6,71
|3.861.232
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.772.134
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.690.533
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.260.405
|% -9,91
|
|GARAN
|7,04
|988.855.070
|% -0,98
|
|ODAS
|3,44
|957.026.011
|% 5,20
|
|ASELS
|18,60
|467.513.044
|% 0,32
|
|SISE
|6,86
|342.365.899
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,46
|323.236.235
|% -0,29
|
|ODAS
|3,44
|957.026.011
|% 5,20
|
|GARAN
|7,04
|988.855.070
|% -0,98
|
|CEMAS
|1,92
|227.020.667
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,72
|318.018.018
|% 2,26
|
|YGYO
|1,08
|111.891.833
|% 8,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8516
|7,8545
|% 0,73
|
|Euro
|9,2337
|9,2400
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0738
|10,1243
|% 0,67
|
|Frank
|8,5087
|8,5599
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,53
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|12,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,59
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|-17,00
|
|Tam
|3.131
|3.209
|-16,89
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|-8,17
|
|Çeyrek
|759
|776
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,16
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|