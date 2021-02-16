***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.335,74 % 0,003068 % 0,705374 % 22.988,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909950
BIST
16:311.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:316,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:318,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:31404,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,56
|Açılış
|: 405,09
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BSOKE
|3,74
|266.414.338
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.525.928
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|24,02
|203.007.415
|% -8,11
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,39
|66.613.177
|% -6,58
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,60
|2.248.765.044
|% -0,07
|
|GUBRF
|77,15
|1.581.743.375
|% 5,47
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|GARAN
|9,94
|1.194.977.275
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,56
|1.097.101.363
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.191.384.241
|% -0,39
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,90
|524.940.429
|% -0,68
|
|TSKB
|1,77
|310.126.895
|% 0,57
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9867
|6,9896
|% 0,36
|
|Euro
|8,4663
|8,4710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6734
|9,7219
|% 0,20
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-17,89
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-20,82
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,30
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:42AVTUR
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 969 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 29 kaybederek (% -0.68 ) 1, 639
-
16:40XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 27, 266.00 milyon TL de
-
16:40KRGYO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 929, 136 adet işlem
-
16:38PSDTC
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 721 adet işlem