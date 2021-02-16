***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.232 % 0,001993 % 0,003907 % 196,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909956
BIST
16:431.548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,30
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.548
16:436,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9971
En Düşük
6,8965
16:438,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:43404,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,82
|Açılış
|: 404,42
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BSOKE
|3,74
|268.427.838
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.646.045
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.067.403
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,34
|68.962.781
|% -7,31
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|KOZAL
|147,80
|2.291.574.153
|% -0,61
|
|GUBRF
|76,90
|1.594.875.543
|% 5,13
|
|SASA
|40,70
|1.458.678.934
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,55
|1.157.185.840
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|TSKB
|1,76
|335.418.000
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|540.140.784
|% -1,71
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9939
|6,9971
|% 0,47
|
|Euro
|8,4737
|8,4791
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7262
|% 0,24
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% 0,33
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-15,66
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.737
|-14,00
|
|Tam
|2.683
|2.751
|-13,57
|
|Yarım
|1.297
|1.331
|-6,56
|
|Çeyrek
|651
|665
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|