***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.02.2021 16:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 549,74 % 0,039999 % 0,000732 % 1,83
Teb Yatırım A.Ş. 3.337,69 % 0,04 % 0,004445 % 11,11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 195.576,26 % 0,008003 % 0,260458 % 3.254,34
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 49,75 % 0,001 % 0,000066 % 6,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909969
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
18:056,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
18:05407,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9745
|6,9782
|% 0,20
|
|Euro
|8,4495
|8,4564
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,6963
|9,7450
|% 0,44
|
|Frank
|7,8044
|7,8514
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8562
|1,8655
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-7,43
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|-0,25
|