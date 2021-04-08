***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 198.023,2 % 0,004095 % 0,007585 % 185,25
FCSTONE 36.496,71 % 0,303623 % 0,001398 % 0,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925355
BIST
17:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:528,1418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:529,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:52460,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,35
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.157.259
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|247.444
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.701.378
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.673.484
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.281.166
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.620.706
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.291.626
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|686.727.163
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,42
|592.352.951
|% 0,82
|
|THYAO
|12,54
|587.975.132
|% -2,41
|
|SISE
|7,44
|585.649.870
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,33
|573.614.957
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|305.665.085
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|248.527.344
|% -0,91
|
|GARAN
|6,77
|686.727.163
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|138.366.913
|% -0,71
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1395
|8,1418
|% -0,05
|
|Euro
|9,7013
|9,7172
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1757
|11,2317
|% 0,12
|
|Frank
|8,7753
|8,8281
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1676
|2,1784
|% 0,06
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de