***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 20:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıym.A.Ş. 5.362,14 % 0,01596 % 0,000477 % 2,99
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 6.480,62 % 0,04 % 0,000576 % 1,44
Deniz Yatırım A.Ş. 3.393,48 % 0,04 % 0,000302 % 0,75
Gedik Menkul Değerler 1.210 % 0,04 % 0,000108 % 0,27
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.489,47 % 0,039998 % 0,000132 % 0,33
Meksa Menkul Değerler 1.114,71 % 0,03 % 0,000099 % 0,33
Oyak Menkul Değerler 336,8 % 0,04 % 0,00003 % 0,07
Tacirler Menkul Değerler 4.736,44 % 0,04 % 0,000421 % 1,05
Teb Yatırım A.Ş. 1.853,47 % 0,04 % 0,000165 % 0,41
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 597.279,56 % 0,006287 % 0,053096 % 844,52
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.735,25 % 0,001165 % 0,000154 % 13,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946534
BIST