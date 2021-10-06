***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2021 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.928,27 % 0,004558 % 0,036835 % 808,21
Citibank 879.675,48 % 0,425679 % 0,506858 % 119,07
FCStone 652.440,31 % 0,474084 % 0,375928 % 79,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967390
BIST
15:461.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,60
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:468,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:4610,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:46503,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 503,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:46
|NUGYO
|12,43
|17.632.786
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.642.472
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|277.840.943
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.530.928
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.723.199
|% -9,87
|
|RALYH
|4,12
|2.920.744
|% -8,65
|
|PETKM
|6,12
|1.300.078.743
|% -8,11
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,12
|1.300.078.743
|% -8,11
|
|EREGL
|16,38
|1.137.986.795
|% 1,42
|
|GARAN
|9,28
|957.791.259
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,30
|792.792.193
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,35
|565.517.490
|% 0,00
|
|PETKM
|6,12
|1.300.078.743
|% -8,11
|
|TSKB
|1,18
|153.751.670
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,36
|293.024.365
|% -0,42
|
|GARAN
|9,28
|957.791.259
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,35
|565.517.490
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8966
|8,8996
|% 0,35
|
|Euro
|10,2766
|10,2838
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0458
|12,1062
|% 0,02
|
|Frank
|9,5380
|9,5954
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3642
|2,3760
|% 0,33
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,11
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,58
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:00XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 11, 212.00 milyon TL de
-
16:00MAREN
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 897, 211 adet işlem
-
15:59AGYO
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 001, 038 adet işlem
-
15:57RALYH
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 714 adet işlem
-
15:56MRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 387, 262 adet işlem