***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2021 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 188.737,83 % 0,00117 % 0,013154 % 1.124,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967393
BIST
17:181.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,39
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:188,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1810,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0194
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:18503,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:18
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.408.439
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.331.547
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.655.175
|% -7,98
|
|HURGZ
|2,08
|49.667.309
|% -7,56
|
|MARTI
|1,42
|29.985.220
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|EREGL
|16,22
|1.273.169.784
|% 0,43
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,50
|921.428.509
|% -1,16
|
|THYAO
|13,64
|792.181.002
|% -2,85
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|504.267.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.372.935
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,27
|662.695.437
|% -1,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8839
|8,8859
|% 0,20
|
|Euro
|10,2657
|10,2733
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0911
|% -0,10
|
|Frank
|9,5401
|9,5975
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3642
|2,3761
|% 0,33
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 387, 834 adet işlem
-
17:31MAREN
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 899, 871 adet işlem
-
17:30PETKM
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 685, 449 adet işlem
-
17:29NTHOL
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 281, 759 adet işlem