***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2021 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 808.943,42 % 0,006843 % 0,029013 % 423,99
FCStone 579.648,88 % 0,340236 % 0,020789 % 6,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967385
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 502,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.787.423
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.556.734
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.556.734
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.815.027
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.499.484
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|931.729.859
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.556.734
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.229
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.253.451
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8894
|8,8910
|% 0,25
|
|Euro
|10,2611
|10,2686
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0900
|% -0,11
|
|Frank
|9,5375
|9,5950
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3642
|2,3760
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-2,92
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında