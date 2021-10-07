***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 12:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.764.389,38 % 0,001331 % 0,103222 % 7.756,48
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 528.732,41 % 0,001498 % 0,014498 % 967,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967811
BIST
14:191.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:198,8624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:1910,2728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:19503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 503,12
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:18
|OZBAL
|16,61
|44.461.660
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.692.355
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|31.431.078
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.190.235
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.829.017
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.640.335
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,71
|28.710.165
|% -9,04
|
|KTSKR
|36,96
|315.825.591
|% -7,46
|
|PETKM
|6,23
|1.408.108.844
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|725.312.656
|% 1,08
|
|THYAO
|14,10
|620.959.611
|% 2,84
|
|EREGL
|16,82
|606.849.574
|% 4,15
|
|ASELS
|15,47
|536.817.213
|% 4,32
|
|PETKM
|6,23
|1.408.108.844
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|725.312.656
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,77
|113.139.216
|% 0,57
|
|HALKB
|4,31
|228.608.809
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,92
|95.055.435
|% 1,05
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8595
|8,8630
|% -0,08
|
|Euro
|10,2654
|10,2719
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,0394
|12,0998
|% 0,19
|
|Frank
|9,5419
|9,5994
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% -0,05
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|1,75
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-1,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|-1,03
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,49
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|-0,78
|
Seans Raporu
14:18
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14:31XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 421.00 milyon TL de
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14:26
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14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 37 artarak (% 1.78 ) 1, 223