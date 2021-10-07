***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 13:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.309,28 % 0,001378 % 0,000247 % 17,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967913
BIST
15:491.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,89
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:498,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:4910,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:49501,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:49
|OZBAL
|16,61
|44.654.137
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.830.664
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.281.150
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|VAKKO
|9,76
|38.533.313
|% 9,91
|
|SEYKM
|16,20
|7.066.590
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|29.664.269
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.888.616
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.282.751
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,25
|1.677.620.305
|% 2,46
|
|GARAN
|9,36
|906.494.249
|% 1,52
|
|THYAO
|14,08
|738.927.143
|% 2,70
|
|EREGL
|16,84
|661.586.900
|% 4,27
|
|ASELS
|15,41
|636.454.942
|% 3,91
|
|PETKM
|6,25
|1.677.620.305
|% 2,46
|
|ODAS
|1,45
|158.474.636
|% 2,11
|
|GARAN
|9,36
|906.494.249
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,78
|123.847.018
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|126.463.436
|% 1,58
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8778
|8,8824
|% 0,14
|
|Euro
|10,2743
|10,2836
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5335
|9,5910
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-7,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|-6,00
|
|Tam
|3.305
|3.389
|-8,65
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|-4,18
|
|Çeyrek
|801
|820
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|-0,24
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
15:59ACSEL
Yüzde 6.45 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 352 adet işlem
-
15:57ACSEL
Yüzde 6.25 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 729 adet işlem
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 58 artarak (% 1.80 ) 1, 223
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, OZBAL, KUYAS, DOBUR, MERIT, SODSN
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, IDEAS, KERVN, PAMEL, SEYKM