***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2022 15:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 357.973,14 % 0,012264 % 0,053028 % 432,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988927
BIST
16:011.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.979
En Düşük
1.955
16:0113,4832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0757
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:0115,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1189
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:01787,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,94
|Açılış
|: 787,46
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:59
|IDGYO
|2,09
|3.083.227
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|36.025.503
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.629.653
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|44.875.244
|% -7,54
|
|SANFM
|27,70
|16.160.368
|% -7,36
|
|MARKA
|4,20
|3.663.032
|% -6,67
|
|THYAO
|23,64
|2.010.466.153
|% 3,68
|
|EREGL
|29,90
|1.157.356.084
|% -1,06
|
|GARAN
|11,44
|1.124.853.980
|% 0,09
|
|PETKM
|8,61
|1.122.769.799
|% 5,13
|
|TUPRS
|175,80
|808.889.699
|% 3,72
|
|PETKM
|8,61
|1.122.769.799
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,46
|401.280.303
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,24
|225.924.620
|% -0,88
|
|GARAN
|11,44
|1.124.853.980
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,64
|688.738.758
|% 4,37
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4549
|13,4796
|% 0,54
|
|Euro
|15,2180
|15,2820
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,1623
|18,2534
|% 0,46
|
|Frank
|14,6285
|14,7166
|% 0,40
|
|Riyal
|3,5721
|3,5900
|% 0,38
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,67
|
|Altın Gr.
|788
|788
|5,96
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|51,70
|
|Yarım
|2.513
|2.580
|25,01
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,04
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|0,29
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13SEKUR
Yüzde 5.96 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 523 adet işlem
-
16:12KRSTL
Yüzde 8.06 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 706, 203 adet işlem
-
16:11GSDDE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 594 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 38 artarak (% 0.62 ) 2, 170
-
16:10XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 16, 660.00 milyon TL de