***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2022 15:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 681.996,05 % 0,002025 % 0,031663 % 1.563,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988930
BIST
15:271.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:2713,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0848
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:2715,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1235
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
15:27785,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,45
|Açılış
|: 785,87
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|24.665.064
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.861.340
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.354.709
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.259.976
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,81
|44.161.230
|% -7,30
|
|SANFM
|27,98
|14.457.025
|% -6,42
|
|THYAO
|23,36
|1.651.538.010
|% 2,46
|
|PETKM
|8,59
|1.075.811.309
|% 4,88
|
|EREGL
|29,90
|1.070.815.452
|% -1,06
|
|GARAN
|11,45
|1.066.448.846
|% 0,17
|
|TUPRS
|175,70
|777.961.155
|% 3,66
|
|PETKM
|8,59
|1.075.811.309
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,46
|397.618.898
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|224.720.698
|% -0,44
|
|GARAN
|11,45
|1.066.448.846
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,66
|636.567.187
|% 4,64
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4663
|13,4923
|% 0,63
|
|Euro
|15,2329
|15,2753
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,1554
|18,2464
|% 0,42
|
|Frank
|14,6325
|14,7206
|% 0,43
|
|Riyal
|3,5704
|3,5883
|% 0,33
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,10
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,14
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|47,00
|
|Tam
|5.189
|5.324
|41,64
|
|Yarım
|2.508
|2.575
|20,14
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,37
|80,37
|0,37
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41GLYHO
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 308, 656 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 29 artarak (% 0.57 ) 2, 169
-
15:40XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 15, 402.00 milyon TL de
-
15:40HURGZ
Yüzde 9.78 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 493, 189 adet işlem
-
15:39EUHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 404, 848 adet işlem