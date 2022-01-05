***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2022 15:36
Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.652,21 % 0,001222 % 0,00095 % 77,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988949
BIST
16:021.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,92
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.979
En Düşük
1.955
16:0213,4832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0757
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:0215,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1189
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:02787,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,03
|Açılış
|: 787,55
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KRSTL
|3,41
|186.286.692
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.094.797
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|ELITE
|24,48
|36.170.938
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.664.686
|% -9,91
|
|SANFM
|27,54
|16.440.227
|% -7,89
|
|BUCIM
|3,81
|44.995.214
|% -7,30
|
|MARKA
|4,20
|3.664.380
|% -6,67
|
|THYAO
|23,76
|2.040.564.060
|% 4,21
|
|EREGL
|29,96
|1.170.770.252
|% -0,86
|
|GARAN
|11,44
|1.134.993.465
|% 0,09
|
|PETKM
|8,62
|1.127.630.564
|% 5,25
|
|TUPRS
|176,00
|813.898.414
|% 3,83
|
|PETKM
|8,62
|1.127.630.564
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,46
|401.859.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|225.980.935
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.134.993.465
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,57
|699.724.771
|% 3,42
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4502
|13,4832
|% 0,56
|
|Euro
|15,2130
|15,2707
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,1813
|18,2725
|% 0,56
|
|Frank
|14,6378
|14,7260
|% 0,47
|
|Riyal
|3,5740
|3,5919
|% 0,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,16
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,16
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.201
|5.337
|54,75
|
|Yarım
|2.514
|2.582
|26,48
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|13,24
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,31
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17THYAO
Yüzde 4.30 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 904, 526 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, EKGYO
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, PETKM, THYAO
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 2 artarak (% 0.75 ) 1, 765
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, IDGYO, BALAT, BSOKE, DOBUR