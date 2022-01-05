***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 121.606,61 % 0,00518 % 0,564087 % 10.890,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988958
BIST
16:041.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,40
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.980
En Düşük
1.955
16:0413,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0742
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:0415,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1071
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:04787,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,15
|Açılış
|: 787,55
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KRSTL
|3,41
|186.286.692
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.094.797
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|ELITE
|24,48
|36.170.938
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.664.686
|% -9,91
|
|SANFM
|27,54
|16.440.227
|% -7,89
|
|BUCIM
|3,81
|44.995.214
|% -7,30
|
|MARKA
|4,20
|3.664.380
|% -6,67
|
|THYAO
|23,76
|2.040.564.060
|% 4,21
|
|EREGL
|29,96
|1.170.770.252
|% -0,86
|
|GARAN
|11,44
|1.134.993.465
|% 0,09
|
|PETKM
|8,62
|1.127.630.564
|% 5,25
|
|TUPRS
|176,00
|813.898.414
|% 3,83
|
|PETKM
|8,62
|1.127.630.564
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,46
|401.859.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|225.980.935
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.134.993.465
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,57
|699.724.771
|% 3,42
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4558
|13,4792
|% 0,53
|
|Euro
|15,2161
|15,2829
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,1890
|18,2802
|% 0,60
|
|Frank
|14,6466
|14,7349
|% 0,53
|
|Riyal
|3,5754
|3,5933
|% 0,47
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,16
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,16
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.201
|5.337
|54,75
|
|Yarım
|2.514
|2.582
|26,48
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|13,24
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,31
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
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16:17THYAO
Yüzde 4.30 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 904, 526 adet işlem
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16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, EKGYO
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16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, PETKM, THYAO
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16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 2 artarak (% 0.75 ) 1, 765
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16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, IDGYO, BALAT, BSOKE, DOBUR