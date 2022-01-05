***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2022 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.024,25 % 0,00196 % 0,098298 % 5.016,33
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 441,21 % 0,001831 % 0,000818 % 44,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988962
BIST
16:371.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 21,91
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.991
En Düşük
1.955
16:3713,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0722
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:3715,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1193
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:37790,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 7,95
|Açılış
|: 790,47
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
790,93
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IDGYO
|2,09
|3.177.235
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|BSOKE
|2,46
|86.245.080
|% 9,82
|
|ELITE
|24,48
|36.565.874
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.801.208
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|46.877.149
|% -7,06
|
|SANFM
|27,90
|17.672.310
|% -6,69
|
|KLKIM
|18,22
|55.010.144
|% -5,01
|
|THYAO
|23,94
|2.366.838.424
|% 5,00
|
|EREGL
|30,12
|1.450.050.020
|% -0,33
|
|GARAN
|11,44
|1.258.359.876
|% 0,09
|
|PETKM
|8,72
|1.247.734.138
|% 6,47
|
|TUPRS
|176,80
|862.270.556
|% 4,31
|
|PETKM
|8,72
|1.247.734.138
|% 6,47
|
|YKBNK
|3,48
|441.034.581
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,25
|254.278.862
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.258.359.876
|% 0,09
|
|THYAO
|23,94
|2.366.838.424
|% 5,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4656
|13,4797
|% 0,54
|
|Euro
|15,2572
|15,2711
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,2035
|18,2948
|% 0,68
|
|Frank
|14,6565
|14,7448
|% 0,59
|
|Riyal
|3,5780
|3,5959
|% 0,55
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|8,48
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,63
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|53,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|58,41
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|28,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|14,13
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,05
|
|B. Petrol
|80,71
|80,71
|0,71
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52SEKUR
Yüzde 6.69 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 045, 964 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 19, 779.00 milyon TL de
-
16:50PETKM
Yüzde 6.47 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 270, 437 adet işlem
-
16:49PENGD
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 917, 520 adet işlem
-
16:48SEYKM
Yüzde 5.53 oranında artışla 10.49 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 928, 549 adet işlem