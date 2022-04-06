***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 09:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 49.895,84 % 0,002257 % 0,016119 % 714,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016235
BIST
12:592.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,11
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
12:5914,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
12:5916,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0343
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
12:59914,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,88
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DOAS
|70,05
|53.176.317
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.893.508
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.439.203
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,66
|96.140.627
|% 9,74
|
|KONKA
|14,94
|115.060.761
|% 8,89
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,77
|158.928.961
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,37
|31.710.093
|% -4,29
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|THYAO
|34,90
|2.027.352.791
|% 1,16
|
|PETKM
|9,96
|1.456.918.334
|% 2,15
|
|ASELS
|25,78
|1.252.829.767
|% -0,92
|
|TUPRS
|243,10
|945.810.036
|% 0,87
|
|KOZAL
|156,40
|922.331.097
|% 0,19
|
|ODAS
|2,01
|633.834.391
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|563.097.890
|% -0,77
|
|PETKM
|9,96
|1.456.918.334
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,19
|338.641.474
|% -0,48
|
|DOHOL
|3,48
|265.576.155
|% 0,29
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7397
|14,7445
|% 0,21
|
|Euro
|16,0827
|16,0900
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2542
|19,3508
|% 0,30
|
|Frank
|15,7348
|15,8295
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,10
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|5,43
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|-29,00
|
|Tam
|6.033
|6.184
|-29,50
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-14,27
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-7,13
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,80
|