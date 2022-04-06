Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

06.04.2022 09:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 163,47 % 0,004046 % 0,000315 % 7,8



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016259


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:402.334
Değişim :  0,34% |  7,85
Açılış :  2.328  
Önceki Kapanış :  2.326  
En Yüksek
2.348 En Düşük
2.323
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 15,09 104.907.626 % 9,99  
DOAS 70,05 52.380.759 % 9,97  
ARMDA 94,45 11.592.307 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.392.476 % 9,95  
AYGAZ 32,56 78.067.127 % 9,41  
daha fazla
11:40 Alış Satış %  
Dolar 14,7322 14,7463 % 0,23  
Euro 16,0982 16,1055 % 0,31  
Sterlin 19,2228 19,3192 % 0,14  
Frank 15,7223 15,8170 % -0,38  
Riyal 3,9174 3,9370 % 0,07  
daha fazla
11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -0,33  
Altın Gr. 911 911 0,05  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,27 24,29 -0,06  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,02  
B. Petrol 108 108 1,02  
Seans Raporu 11:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru