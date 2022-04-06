***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 09:57
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı ve Kredi Bankası 52,5 % 0,00105 % 0,000033 % 3,15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.272,71 % 0,00209 % 0,014665 % 701,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016285
BIST
10:202.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 19,45
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.346
En Düşük
2.324
10:2014,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
10:2016,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
10:20909,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,88
|Açılış
|: 908,82
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ULUSE
|165,70
|7.036.552
|% 9,95
|
|ARMDA
|93,80
|3.380.548
|% 9,20
|
|DOAS
|69,05
|39.572.282
|% 8,40
|
|KENT
|253,00
|327.888
|% 7,66
|
|AYGAZ
|31,94
|23.725.689
|% 7,33
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LINK
|32,40
|249.367
|% -4,99
|
|AKSUE
|27,32
|1.278.039
|% -4,41
|
|LIDER
|17,92
|57.952.488
|% -3,91
|
|THYAO
|34,86
|962.531.133
|% 1,04
|
|PETKM
|9,92
|457.051.046
|% 1,74
|
|TUPRS
|247,10
|456.213.230
|% 2,53
|
|ASELS
|26,14
|368.540.185
|% 0,46
|
|SISE
|16,63
|345.421.773
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,63
|159.923.336
|% 1,54
|
|ODAS
|1,90
|116.216.657
|% -0,52
|
|PETKM
|9,92
|457.051.046
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,52
|121.804.504
|% 1,44
|
|THYAO
|34,86
|962.531.133
|% 1,04
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7311
|14,7330
|% 0,14
|
|Euro
|16,0418
|16,0508
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1953
|19,2915
|% -0,00
|
|Frank
|15,7179
|15,8126
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9155
|3,9352
|% 0,02
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-6,01
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,57
|