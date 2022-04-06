***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 09:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.539,39 % 0,009838 % 0,081107 % 824,4
INTL FCSTONE 12.486,55 % 3,420504 % 0,061232 % 1,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016251
BIST
10:032.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.331
En Düşük
2.324
10:0314,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
10:0316,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0076
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
10:03908,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,26
|Açılış
|: 908,69
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,52
BIST En Aktif Hisseler10:01
|IDEAS
|23,98
|933.110
|% 3,63
|
|BLCYT
|14,80
|148.030
|% 2,42
|
|ALARK
|25,20
|9.978.998
|% 2,36
|
|BEYAZ
|8,48
|60.284
|% 2,05
|
|SNKRN
|28,68
|86
|% 1,92
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|ORMA
|30,50
|87.352
|% -3,17
|
|PKENT
|208,90
|364.531
|% -1,51
|
|BRMEN
|2,23
|1.227
|% -1,33
|
|PETKM
|9,75
|2.085.927.917
|% 0,00
|
|SASA
|61,20
|1.065.949.226
|% 0,00
|
|FROTO
|313,90
|911.138.085
|% 0,00
|
|TCELL
|22,50
|265.953.318
|% 0,00
|
|FENER
|31,00
|187.256.143
|% 0,00
|
|PETKM
|9,75
|2.085.927.917
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,63
|40.468.487
|% 0,00
|
|SASA
|61,20
|1.065.949.226
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,11
|31.269.195
|% 0,00
|
|TCELL
|22,50
|265.953.318
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7283
|14,7361
|% 0,16
|
|Euro
|16,0433
|16,0533
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% -0,10
|
|Frank
|15,7216
|15,8163
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9149
|3,9345
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-7,12
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,44
|