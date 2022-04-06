***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 09:57
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 137.921,55 % 0,009212 % 0,05543 % 601,72
INTL FCSTONE 25.599,76 % 0,567917 % 0,010288 % 1,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016288
BIST
11:092.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,53
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
11:0914,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:0916,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0184
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
11:09910,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,23
|Açılış
|: 910,71
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DOAS
|70,05
|50.742.570
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.419.747
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.331.664
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,52
|52.232.801
|% 9,27
|
|IDEAS
|24,94
|21.521.893
|% 7,78
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,90
|108.783.517
|% -4,02
|
|CEOEM
|11,43
|21.141.492
|% -3,79
|
|GZNMI
|44,92
|9.648.433
|% -3,19
|
|THYAO
|34,78
|1.374.962.578
|% 0,81
|
|PETKM
|10,00
|1.129.741.526
|% 2,56
|
|ASELS
|26,06
|854.023.932
|% 0,15
|
|TUPRS
|245,60
|694.520.660
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,20
|688.891.014
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,55
|356.769.777
|% -1,54
|
|PETKM
|10,00
|1.129.741.526
|% 2,56
|
|ODAS
|1,90
|177.232.050
|% -0,52
|
|DOHOL
|3,48
|176.995.196
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,72
|359.183.831
|% 0,52
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7353
|14,7404
|% 0,19
|
|Euro
|16,0673
|16,0741
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,2158
|19,3122
|% 0,10
|
|Frank
|15,7215
|15,8162
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9165
|3,9361
|% 0,04
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,78
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,34
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24ENSRI
Yüzde 4.30 oranında artışla 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 250 adet işlem
-
11:23IPEKE
Yüzde 4.81 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 409, 815 adet işlem
-
11:22AYGAZ
Yüzde 7.67 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 694 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 2, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 124.00 milyon TL de
-
11:21AYGAZ
Yüzde 7.80 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 205 adet işlem