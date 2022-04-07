***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2022 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Meksa Menkul Değerler 42.202,13 % 0,030001 % 0,001406 % 4,69
Oyak Menkul Değerler 40.965,33 % 0,040001 % 0,001364 % 3,41
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 514.215,89 % 0,004373 % 0,017128 % 391,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017008
BIST
14:372.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,61
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:3714,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0495
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:3716,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0884
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:37915,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,24
|Açılış
|: 916,24
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,24
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KLKIM
|20,50
|135.637.199
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.108.347
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.670.409
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.496
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.509.473
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,45
|61.049.587
|% -3,05
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|THYAO
|34,68
|1.245.251.649
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,74
|1.216.964.301
|% 1,75
|
|ASELS
|26,06
|1.139.006.575
|% 2,04
|
|SISE
|16,62
|993.167.418
|% 1,96
|
|AKBNK
|7,91
|883.127.876
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|509.800.780
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,27
|822.671.308
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,91
|883.127.876
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,28
|128.547.339
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|330.623.058
|% 1,89
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7529
|14,7575
|% 0,35
|
|Euro
|16,1096
|16,1227
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,2470
|19,3436
|% 0,42
|
|Frank
|15,7497
|15,8446
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9225
|3,9421
|% 0,32
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,55
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-1,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|0,02
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|0,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,68
|