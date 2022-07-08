***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 09:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
INTL FCSTONE 39.296,88 % 0,68307 % 0,07139 % 10,45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 60.296,36 % 0,019786 % 0,109539 % 553,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044093
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0449
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6084
En Düşük
17,4576
18:05969,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,13
|Açılış
|: 969,51
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,36
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3040
|17,3221
|% 0,31
|
|Euro
|17,5966
|17,6053
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% 0,16
|
|Frank
|17,7043
|17,8110
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5968
|4,6199
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,03
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|