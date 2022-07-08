***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 08:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
INTL FCSTONE 11.520,11 % 0,690613 % 0,00516 % 0,75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.387,89 % 0,001398 % 0,008684 % 621,38
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 78,44 % 0,00105 % 0,000035 % 3,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044014
BIST
10:192.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,52
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.423
10:1917,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:1917,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0532
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:19969,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,94
|Açılış
|: 969,32
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:19
|RUBNS
|16,63
|19.360.796
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|741.253
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,84
|2.924.278
|% 6,53
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|MIATK
|29,40
|287.637
|% -4,92
|
|ESCOM
|18,84
|1.002.130
|% -3,73
|
|ISGYO
|15,42
|15.043.182
|% -3,38
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|SISE
|21,82
|260.358.949
|% 1,87
|
|THYAO
|49,02
|196.238.395
|% -0,37
|
|SMRTG
|28,92
|175.288.283
|% 5,39
|
|EREGL
|26,22
|97.536.298
|% 0,00
|
|GARAN
|14,11
|84.129.540
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,83
|46.569.277
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,29
|70.175.688
|% -0,69
|
|IHLAS
|0,53
|6.379.363
|% 6,00
|
|SISE
|21,82
|260.358.949
|% 1,87
|
|ODAS
|2,82
|22.134.034
|% -0,35
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3014
|17,3179
|% 0,29
|
|Euro
|17,5035
|17,5098
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,6956
|20,7994
|% 0,06
|
|Frank
|17,6697
|17,7762
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5974
|4,6204
|% 0,33
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,32
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.502
|6.595
|9,00
|
|Yarım
|3.182
|3.225
|5,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,33
|
Seans Raporu
10:19
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10:34SMRTG
Yüzde 5.47 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 703, 800 adet işlem
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10:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 19 kaybederek (% -0.05 ) 2, 612
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10:33XU100
Endeks 2, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 1, 989.00 milyon TL de
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10:33RUBNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 865 adet işlem
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10:32IZFAS
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 640 adet işlem