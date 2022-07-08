***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 09:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 120.151,31 % 0,035966 % 0,026757 % 74,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044105
BIST
10:372.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.432
En Düşük
2.423
10:3717,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0487
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:3717,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0853
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:37968,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,25
|Açılış
|: 968,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:35
|RUBNS
|16,63
|29.940.436
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|980.443
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,93
|5.449.801
|% 7,18
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,43
|21.278.787
|% -3,32
|
|IZINV
|17,33
|1.387.977
|% -3,08
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|DERHL
|9,15
|3.005.366
|% -2,03
|
|SISE
|21,66
|369.958.057
|% 1,12
|
|THYAO
|49,14
|362.556.408
|% -0,12
|
|SMRTG
|29,00
|225.496.958
|% 5,69
|
|EREGL
|26,26
|153.751.102
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,30
|110.395.714
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|110.395.714
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,82
|50.474.712
|% -0,70
|
|SISE
|21,66
|369.958.057
|% 1,12
|
|ADESE
|0,74
|10.943.312
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.225.044
|% 6,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3108
|17,3167
|% 0,28
|
|Euro
|17,4686
|17,4777
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,6411
|20,7446
|% -0,21
|
|Frank
|17,6255
|17,7317
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5973
|4,6203
|% 0,32
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-4,57
|
|Altın Gr.
|968
|969
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.588
|2,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|1,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,17
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50COSMO
Yüzde 5.00 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124 adet işlem
-
10:49SMRTG
Yüzde 5.69 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 663, 292 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 43 artarak (% 0.05 ) 2, 614
-
10:48XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 2, 851.00 milyon TL de
-
10:48RUBNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 573 adet işlem