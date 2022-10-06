***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 14:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Meksa Menkul Değerler 72.355,66 % 0,030001 % 0,001995 % 6,65
Oyak Menkul Değerler 57.546,27 % 0,040001 % 0,001587 % 3,97
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 3.071.387,74 % 0,007053 % 0,084679 % 1.200,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068015
BIST
15:123.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,95
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
15:1218,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:1218,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
15:121.022,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.022,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KRONT
|53,65
|60.347.871
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.613.372
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.585.634
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.674.150
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.826.362
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.023.569
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,30
|3.359.090.847
|% -0,47
|
|SASA
|87,05
|3.163.221.256
|% 2,17
|
|SISE
|29,50
|2.101.615.087
|% 0,14
|
|ASELS
|31,78
|2.093.464.635
|% 1,08
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.674.150
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|990.699.229
|% -0,23
|
|ODAS
|7,52
|820.121.007
|% 3,44
|
|YKBNK
|8,12
|855.205.501
|% -0,25
|
|PETKM
|14,39
|1.181.248.815
|% 0,56
|
|AKBNK
|12,84
|1.030.780.441
|% -0,47
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,2056
|18,2085
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7536
|20,8576
|% 0,42
|
|Frank
|18,6888
|18,8014
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-23,00
|
|Tam
|6.849
|6.900
|-31,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,24
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25GEDZA
Yüzde 4.21 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 265 adet işlem
-
15:24UFUK
Yüzde 4.01 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 818 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 66 artarak (% 0.48 ) 3, 925
-
15:23XU100
Endeks 3, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 39, 636.00 milyon TL de
-
15:23MEGAP
Yüzde 7.20 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 733, 034 adet işlem