***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 14:57
Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
INTL FCSTONE 64.349,34 % 0,677145 % 0,051811 % 7,65
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 8.235,3 % 0,001637 % 0,006631 % 405,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068061
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.021,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5859
|% 0,01
|
|Euro
|18,1986
|18,2115
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6593
|20,7629
|% -0,03
|
|Frank
|18,6847
|18,7972
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,75
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.845
|6.923
|-8,00
|
|Yarım
|3.335
|3.384
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|-0,36
|