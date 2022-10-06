***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 14:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 223,13 % 0,003374 % 0,000378 % 11,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068062
BIST
14:523.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 61,02
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
14:5218,5857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0415
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
14:5218,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
14:521.023,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.023,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler14:50
|AKENR
|3,31
|151.049.818
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.875.200
|% 9,95
|
|HKTM
|53,45
|68.648.347
|% 9,53
|
|KMPUR
|65,55
|190.934.996
|% 9,25
|
|ARSAN
|6,91
|53.707.295
|% 8,82
|
|INFO
|9,65
|7.154.269
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.071.781
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|88,95
|3.830.450.310
|% 7,49
|
|THYAO
|83,80
|3.504.270.822
|% -1,18
|
|SISE
|29,04
|2.823.844.383
|% 2,40
|
|EKGYO
|4,30
|1.784.127.664
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,07
|1.619.873.405
|% 3,33
|
|EKGYO
|4,30
|1.784.127.664
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,07
|1.619.873.405
|% 3,33
|
|ZOREN
|4,75
|838.560.436
|% 0,21
|
|DOHOL
|5,29
|832.604.105
|% 3,52
|
|ISCTR
|8,28
|1.055.093.815
|% 1,85
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5644
|18,5913
|% -0,19
|
|Euro
|18,3704
|18,3936
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8238
|20,9282
|% -0,77
|
|Frank
|18,7922
|18,9054
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% -0,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|25,00
|
|Tam
|6.876
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.351
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|-0,29
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05TRCAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 350, 570 adet işlem
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15:04KERVT
Yüzde 5.08 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 819, 805 adet işlem
-
15:03SELGD
Yüzde 6.54 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 662, 200 adet işlem
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15:02XU100
Endeks 3, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 42, 869.00 milyon TL de
-
15:02ESCOM
Yüzde 5.79 oranında artışla 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 990 adet işlem