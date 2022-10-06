***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 15:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Meksa Menkul Değerler 6.749,84 % 0,030002 % 0,025098 % 83,65
Oyak Menkul Değerler 942,86 % 0,040004 % 0,003506 % 8,76
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 44.941,51 % 0,007822 % 0,167105 % 2.136,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068084
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0471
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0921
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.022,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.022,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5801
|% -0,25
|
|Euro
|18,2600
|18,2832
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,6836
|20,7873
|% -1,44
|
|Frank
|18,6971
|18,8097
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.929
|-15,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,88
|