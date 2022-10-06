***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 14:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 169.167 % 0,001948 % 0,019066 % 978,61
Yapı ve Kredi Bankası 247,38 % 0,00105
15:043.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 64,25
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
15:0418,5983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:0418,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:041.025,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.025,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AKENR
|3,31
|151.151.226
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.950.484
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,75
|194.560.536
|% 9,58
|
|HKTM
|53,45
|69.541.379
|% 9,53
|
|ARSAN
|6,91
|54.932.643
|% 8,82
|
|INFO
|9,65
|7.202.220
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.142.999
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,50
|4.129.950.797
|% 8,16
|
|THYAO
|84,05
|3.588.517.740
|% -0,88
|
|SISE
|29,48
|3.320.609.669
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,30
|1.868.642.418
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,08
|1.645.887.359
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,30
|1.868.642.418
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,08
|1.645.887.359
|% 3,46
|
|ZOREN
|4,74
|896.251.460
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,30
|952.801.591
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,28
|1.067.225.905
|% 1,85
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5603
|18,5983
|% -0,16
|
|Euro
|18,3564
|18,3764
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8555
|20,9601
|% -0,62
|
|Frank
|18,8134
|18,9267
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% -0,01
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.877
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.351
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|-0,38
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19MAALT
Yüzde 5.35 oranında artışla 252.00 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 522 adet işlem
-
15:18TUKAS
Yüzde 7.06 oranında artışla 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 675, 555 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 3, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 44, 748.00 milyon TL de
-
15:17ERBOS
Yüzde 6.02 oranında artışla 148.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 080 adet işlem
-
15:16BNTAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 588, 770 adet işlem