***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 15:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 2.537,33 % 0,002985 % 0,005038 % 168,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068122
BIST
16:103.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 68,06
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.559
En Düşük
3.508
16:1018,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0425
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:1018,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3133
16:101.022,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KMPUR
|66,00
|208.895.954
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|152.395.025
|% 9,97
|
|ELITE
|27,62
|40.131.422
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|153.077.832
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|75.079.797
|% 9,94
|
|INFO
|9,65
|7.681.661
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.248.218
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,40
|4.752.939.323
|% 8,04
|
|THYAO
|84,55
|4.624.021.974
|% -0,29
|
|SISE
|29,26
|3.998.881.762
|% 3,17
|
|EKGYO
|4,28
|2.087.760.887
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,06
|1.855.805.167
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,28
|2.087.760.887
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,94
|1.215.970.489
|% 4,22
|
|YKBNK
|8,06
|1.855.805.167
|% 3,20
|
|DOHOL
|5,29
|1.131.277.356
|% 3,52
|
|ISCTR
|8,30
|1.209.199.289
|% 2,09
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5847
|% -0,23
|
|Euro
|18,3301
|18,3485
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8300
|20,9345
|% -0,74
|
|Frank
|18,7488
|18,8618
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% -0,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,07
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|35,00
|
|Tam
|6.873
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-0,15
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24PARSN
Yüzde 6.69 oranında artışla 54.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 559, 642 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 99 artarak (% 2.09 ) 3, 903
-
16:22XU100
Endeks 3, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 52, 010.00 milyon TL de
-
16:21ERBOS
Yüzde 7.16 oranında artışla 149.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 392 adet işlem
-
16:19ERBOS
Yüzde 7.09 oranında artışla 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 950 adet işlem