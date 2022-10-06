***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 15:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 683.266,6 % 0,006313 % 0,141075 % 2.234,76
Yapı ve Kredi Bankası 1.143,67 % 0,00105 % 0,000236 % 22,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068144
BIST
16:423.560
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 76,07
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
16:4218,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0448
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:4218,3058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0570
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2655
16:421.025,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.025,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KMPUR
|66,00
|216.548.742
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|187.850.702
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|229.618.081
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.399.675
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|40.702.245
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.182.978
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.396.363
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|RODRG
|36,52
|4.310.283
|% -5,83
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|SASA
|90,10
|5.132.190.457
|% 8,88
|
|THYAO
|84,60
|4.786.684.326
|% -0,24
|
|SISE
|29,44
|4.227.807.871
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,28
|2.176.632.423
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,07
|1.963.989.548
|% 3,33
|
|EKGYO
|4,28
|2.176.632.423
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,86
|1.298.753.603
|% 2,53
|
|YKBNK
|8,07
|1.963.989.548
|% 3,33
|
|DOHOL
|5,31
|1.201.365.964
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,30
|1.259.401.377
|% 2,09
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|17,00
|
|Tam
|6.858
|6.910
|-34,00
|
|Yarım
|3.342
|3.378
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,30
|93,30
|-0,07
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55GUBRF
Yüzde 8.31 oranında artışla 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 796, 217 adet işlem
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16:54TRCAS
Yüzde 7.97 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 807, 928 adet işlem
-
16:53ESCOM
Yüzde 6.11 oranında artışla 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 559 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 65 artarak (% 2.40 ) 3, 915
-
16:52GSDDE
Yüzde 9.11 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 768 adet işlem