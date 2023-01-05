***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 16:51
% 521,01
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 336.257,4 % 0,001369 % 0,016868 % 1.232,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094191
BIST
16:315.247
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -276,83
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.247
16:3118,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:3119,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0418
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8422
16:311.112,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.112,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.111,42
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOGUB
|11,00
|58.310.587
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|197.824.374
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|24,04
|63.275.754
|% 9,77
|
|DYOBY
|31,90
|277.005.038
|% 9,25
|
|GESAN
|207,10
|736.068.928
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.814.109
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.511.758
|% -10,00
|
|ALFAS
|239,90
|164.307.556
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,82
|129.411.823
|% -9,98
|
|EREGL
|41,48
|18.920.561.192
|% -3,36
|
|THYAO
|140,00
|9.910.611.589
|% -3,11
|
|KRDMD
|18,88
|7.703.278.170
|% -4,60
|
|ASELS
|61,00
|6.003.958.603
|% -6,37
|
|AKBNK
|18,90
|4.053.022.353
|% -3,82
|
|EREGL
|41,48
|18.920.561.192
|% -3,36
|
|KRDMD
|18,88
|7.703.278.170
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,00
|3.671.709.202
|% -4,46
|
|YKBNK
|10,91
|2.814.182.718
|% -6,27
|
|AKBNK
|18,90
|4.053.022.353
|% -3,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7690
|18,7750
|% 0,17
|
|Euro
|19,8646
|19,8786
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,3601
|22,4722
|% -0,77
|
|Frank
|20,0806
|20,2016
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9792
|5,0042
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-13,76
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|7.509
|7.623
|-21,00
|
|Tam
|7.558
|7.618
|-8,00
|
|Yarım
|3.660
|3.724
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|1,56
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
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16:51LKMNH
Yüzde -7.99 oranında düşüşle 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 855, 902 adet işlem
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16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, ASELS
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -236, 53 kaybederek (% -4.83 ) 4, 658
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16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, ULUSE, ENJSA, ALFAS, KAREL, UMPAS, TERA, SEKUR, ULUFA, GLRYH
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16:49
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