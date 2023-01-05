***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 206,91 % 0,00232 % 0,000081 % 3,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094195
BIST
16:315.247
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -276,83
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.247
16:3118,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:3119,8517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0403
|Açılış
|: 19,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8314
16:311.111,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.111,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.111,41
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOGUB
|11,00
|58.450.265
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|198.273.170
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|24,00
|64.057.720
|% 9,59
|
|DYOBY
|31,78
|278.450.909
|% 8,84
|
|GESAN
|207,10
|736.526.826
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.845.610
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.511.758
|% -10,00
|
|ALFAS
|239,90
|164.960.084
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,82
|129.416.259
|% -9,98
|
|EREGL
|41,48
|18.920.914.975
|% -3,36
|
|THYAO
|139,30
|9.959.276.436
|% -3,60
|
|KRDMD
|18,75
|7.716.797.313
|% -5,26
|
|ASELS
|60,70
|6.067.428.349
|% -6,83
|
|AKBNK
|18,90
|4.054.937.653
|% -3,82
|
|EREGL
|41,48
|18.920.914.975
|% -3,36
|
|KRDMD
|18,75
|7.716.797.313
|% -5,26
|
|EKGYO
|8,97
|3.698.745.107
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,87
|2.820.811.429
|% -6,62
|
|AKBNK
|18,90
|4.054.937.653
|% -3,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7693
|18,7761
|% 0,18
|
|Euro
|19,8382
|19,8517
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,3257
|22,4376
|% -0,92
|
|Frank
|20,0692
|20,1901
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9792
|5,0042
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-19,93
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.542
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.652
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|1,25
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
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16:55SKBNK
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 025, 546 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 5, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 114, 339.00 milyon TL de
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16:54BAYRK
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 838 adet işlem
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16:53MNDRS
Yüzde -9.24 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 659, 856 adet işlem
-
16:52ANGEN
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 137, 470 adet işlem