***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 17:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 108,38 % 0,002319 % 0,000084 % 3,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094224
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.523
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0507
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8107
17:091.108,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,67
|Açılış
|: 1.108,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.070.730
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,99
|67.219.096
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,94
|302.501.512
|% 9,38
|
|CEOEM
|23,76
|66.286.527
|% 8,49
|
|KLSYN
|3,42
|32.318.102
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.722.233
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.531.191
|% -10,00
|
|RYSAS
|19,71
|8.307.624
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.268.609
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,60
|10.412.992.771
|% -6,16
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|ASELS
|59,45
|6.367.227.458
|% -8,75
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|YKBNK
|10,51
|3.086.949.069
|% -9,71
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7679
|18,7717
|% 0,16
|
|Euro
|19,8022
|19,8193
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,2967
|22,4085
|% -1,05
|
|Frank
|20,0125
|20,1331
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-21,09
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,51
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.523
|7.592
|-34,00
|
|Yarım
|3.643
|3.711
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.855
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -398, 62 kaybederek (% -6.66 ) 5, 590
-
17:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLSYN, ULUFA
-
17:29XU100
Endeks 5, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 88 altında . İşlem hacmi 119, 775.00 milyon TL de
-
17:29SMRTG
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 147 adet işlem
-
17:28KAREL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 788 adet işlem