***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 17:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.660,36 % 0,001558 % 0,005423 % 348,16
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 190.360,49 % 0,001557 % 0,038721 % 2.487,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094243
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0969
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7558
18:051.104,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.104,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.103,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7690
|18,7724
|% 0,16
|
|Euro
|19,7791
|19,7951
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,2837
|22,3955
|% -1,11
|
|Frank
|19,9848
|20,1052
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9790
|5,0040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-25,09
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.524
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.643
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,22
|
|B. Petrol
|78,20
|78,20
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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