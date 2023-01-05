***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2023 17:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
INTL FCSTONE 102.384,12 % 3,127316 % 0,132955 % 4,25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 252.390,47 % 0,024671 % 0,327751 % 1.328,46
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.556,91 % 0,74458 % 0,002022 % 0,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094266
BIST
17:095.143
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -380,20
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.143
17:0918,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0727
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8107
17:091.107,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -10,04
|Açılış
|: 1.107,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.070.730
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,99
|67.219.096
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,94
|302.501.512
|% 9,38
|
|CEOEM
|23,76
|66.286.527
|% 8,49
|
|KLSYN
|3,42
|32.318.102
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.722.233
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.531.191
|% -10,00
|
|RYSAS
|19,71
|8.307.624
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.268.609
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,60
|10.412.992.771
|% -6,16
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|ASELS
|59,45
|6.367.227.458
|% -8,75
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|YKBNK
|10,51
|3.086.949.069
|% -9,71
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7674
|18,7728
|% 0,16
|
|Euro
|19,8187
|19,8361
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,2967
|22,4085
|% -1,05
|
|Frank
|20,0125
|20,1331
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-23,41
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.541
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.652
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,08
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:26CRDFA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 249, 254 adet işlem
-
17:25ALFAS
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 239.90 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 628 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 5, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 56 altında . İşlem hacmi 119, 174.00 milyon TL de
-
17:23SKTAS
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 268, 283 adet işlem
-
17:22BAYRK
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 705 adet işlem