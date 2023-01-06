***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 14:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
INTL FCSTONE 48,1204 % 1.091.395 % 130.580 % 1.233
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 52,2788 % 5.114 % 141.864 % 2,77383
Yapı ve Kredi Bankası 17.042 % 1.585 % 462 % 2.917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095089
BIST
16:585.335
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 218,10
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.350
En Düşük
4.961
16:5818,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5819,7630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:581.116,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.116,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,47
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BRKVY
|28,82
|41.644.313
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,60
|122.072.753
|% -9,85
|
|MARTI
|4,99
|116.204.018
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,81
|33.402.385
|% -8,84
|
|FMIZP
|207,00
|162.448.915
|% -6,84
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|THYAO
|141,50
|9.216.427.044
|% 4,66
|
|ASELS
|62,15
|7.413.126.520
|% 5,52
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|YKBNK
|10,90
|2.927.690.915
|% 4,01
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,88
|651.056.606
|% 5,49
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7521
|18,7615
|% -0,01
|
|Euro
|19,7503
|19,7630
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,3070
|22,4189
|% 0,08
|
|Frank
|19,9789
|20,0992
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9784
|5,0034
|% 0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,08
|
Seans Raporu
16:58
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17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem
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17:10XU100
Endeks 5, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 372.00 milyon TL de
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17:10PRKME
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17:09KMPUR
Yüzde 8.29 oranında artışla 103.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 454 adet işlem
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17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem