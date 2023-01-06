***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 14:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.239,72 % 0,007721 % 0,003353 % 43,43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.239,72 % 0,007721 % 0,003353 % 43,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095119
BIST
15:475.228
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 111,67
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4718,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4719,7059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0585
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:471.108,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.108,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KRDMB
|16,72
|89.416.246
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.738.731
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|133.187.148
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.948.057
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|105.969.374
|% -8,21
|
|ADEL
|126,50
|93.587.182
|% -7,73
|
|FMIZP
|207,00
|140.996.777
|% -6,84
|
|THYAO
|139,70
|8.297.631.324
|% 3,33
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|ASELS
|61,30
|6.673.073.598
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,72
|2.601.272.218
|% 2,29
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|SKBNK
|2,84
|578.918.511
|% 4,03
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7780
|% 0,07
|
|Euro
|19,6876
|19,7048
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1753
|22,2865
|% -0,51
|
|Frank
|19,8877
|20,0075
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9780
|5,0029
|% 0,02
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|
Seans Raporu
15:46
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16:01ANSGR
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16:00XU030
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16:00XU100
Endeks 5, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 93, 158.00 milyon TL de
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16:00EKGYO
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