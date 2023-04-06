***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2023 14:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 51.879,04 % 0,002096 % 0,012734 % 607,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132420
BIST
16:064.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -15,56
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0619,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0621,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0833
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:061.244,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.244,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.836.852
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.187.828
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,16
|33.997.052
|% -7,89
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|KUTPO
|45,64
|42.071.292
|% -5,59
|
|ESEN
|57,80
|44.058.577
|% -5,17
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|THYAO
|126,00
|2.410.520.578
|% 0,56
|
|ASTOR
|58,35
|2.158.907.718
|% 2,37
|
|EREGL
|35,00
|1.564.167.234
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,90
|1.412.795.304
|% -1,95
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|YYAPI
|2,91
|228.392.893
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|487.881.223
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.569.397
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,30
|1.329.663.343
|% 0,09
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2546
|19,2587
|% 0,11
|
|Euro
|21,0040
|21,0761
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,8442
|23,9638
|% -0,26
|
|Frank
|21,1604
|21,2879
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1175
|5,1432
|% 0,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.498
|8.545
|-31,00
|
|Yarım
|4.150
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,12
|